Конфликт закончился убийством: в Киеве мужчина зарезал несовершеннолетнего – подробности дела

В Киеве мужчина ударил ножом 14-летнего парня во время внезапного конфликта. От полученной травмы несовершеннолетний скончался на месте, а подозреваемый был задержан по месту жительства.

Об этом сообщает полиция Киева.

Преступление произошло в конце октября 2023 года. На спецлинию 102 поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о том, что у подъезда одной из многоэтажек обнаружено тело подростка с телесными повреждениями. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть парня.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы в результате конфликта с незнакомцем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Сначала между парнем и мужчиной возник спор, а потом мужчина ударил подростка ножом в грудь. После совершенного нападавший скрылся, а очевидцы вызвали "скорую".

Врачи почти пол часа пытались реанимировать потерпевшего, но спасти парня не удалось.

Впоследствии полицейские задержали нападающего – 46-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Киева, следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

На время следствия мужчина находился под стражей.

Напомним, под Киевом мужчина достал противопехотную мину и хотел подорвать дом с полицейскими.

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