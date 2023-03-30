Конфликт в Киево-Печерской Лавре: митрополит УПЦ МП Павел пригрозил представителям СМИ физической силой

Митрополит Павел из УПЦ МП, во время разговора с представителями СМИ по поводу выселения монахов из Киево-Печерской лавры, угрожал им физической силой.

Митрополит УПЦ МП Павел пригрозил представителям СМИ физической силой. Произошло это при общении с прессой возле Киево-Печерской лавры.

Ответные видео появились в телеграмм-каналах.

Да, можно увидеть, как Павел прогуливается по территории лавры. Сопровождает его группа мужчин и поклонников. Журналисты пытались остановить митрополита, чтобы задать ему вопрос о конфликте в Украине, однако он отказался отвечать и угрожал им палкой.

Когда журналисты спросили, на кого именно агрессия митрополита направлена, он ответил: "На тебя". Один из спутников митрополита агрессивно защитил его и потребовал остановить съемку:

"Уберите свои объективы. Смотрите на него...", — говорил мужчина.

Одна из находившихся на месте сторонников УПЦ МП призвала журналистов покинуть "Божий дом".

В результате группа поклонников Павла оттолкнула журналистов от митрополита, после чего он вошел в храм.

Напомним, что в Лавре священник московского патриархата сломал одному из журналистов камеру.

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