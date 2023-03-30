Конфликт в Киево-Печерской Лавре: что сегодня происходит на территории заповедника (фото, видео)

В Киево-Печерской Лавре в четверг, 30 марта, снова собрались приверженцы московской церкви. Около двухсот человек перегородили живым щитом входы в храмы. Сегодня на территорию заповедника пришла комиссия, которая должна начать передачу имущества от монастыря государству. Однако верующие выгнали ее.

ТСН.ua собрал все подробности с места события.

Выселение УПЦ МП из Лавры

Напомним, что вчера духовенство Украинской православной церкви, аффилированной с Московским патриархатом, должно было окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора аренды территории Лавры у УПЦ МП было 20 дней на выселение.

Все это время на территории национального заповедника работала комиссия Министерства культуры. Она проверяла, все ли ценности на месте. Теперь начала работу еще одна комиссия, которая будет передавать имущество от монастыря государству.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Верующие выгнали комиссию, пришедшую в Лавру

Комиссия будет проводить передачу государству корпусов, которые были в пользовании УПЦ МП на территории заповедника "Киево-Печерская лавра" — всего 79 объектов. Они были переданы монастырю в бесплатное пользование в 2013 году. Эксперты должны проверить их и составить акты приема-передачи. Однако верующие выгнали комиссию, со словами "Долой из Лавры, идите воевать".

Представитель Министерства культуры ответила, что они должны обследовать помещение, а если не пустят, будет обследование снаружи. В результате комиссия все-таки зашла, но толпа начала ее искать. Территория монастырского комплекса полуокружена полицией с автоматами.

Фото: ТСН.ua

В Лавре раздают листовки с заявлениями о "незаконности" выселения

Сторонники московского патриархата раздают листовки с текстом о якобы "незаконности" решения выселить монахов. На обычных листках распечатан текст, в котором якобы доказывают, что выселение незаконно. Мол, "односторонний отказ от договора аренды не допускается". Московские монахи заявляют, что договор аренды может быть расторгнут только решением суда.

Фото: ТСН.ua

Фото: Associated Press

Фото: ТСН.ua

Зеленский прокомментировал последние события вокруг Лавры

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о разрыве договора с УПЦ Московского патриархата по поводу аренды Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". В своем видеообращении он подчеркнул, что Украина делает еще один шаг для укрепления своей духовной независимости.

Зеленский заявил, что украинцы больше не будут под влиянием старых и циничных манипуляций Москвы в сфере религии.

"Сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, в защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да – с 91-го года. Да – будет всегда”, — сказал президент.

Напомним, что скандальный митрополит УПЦ МП Павел обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "Бог не простит" главе государства выселение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры. Также Павел заявил, что останется в Лавре до окончания судебного разбирательства.

УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской Лавры

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