Конфликт на рынке "Столичный" под Киевом: пострадали полицейские

Уже открыто два уголовных производства.

В результате конфликт в на рынке "Столичный" под Киевом пострадали правоохранители. Полиция открыла два уголовных производства.

Об этом говорится в комментарии начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, пишет "РБК-Украина".

По словам Небытов, утром в полицию начали поступать сообщения о конфликте на рынке "Столичный", однако сейчас там никаких конфликтов не происходит.

"Мы не допустили нанесения телесных повреждений, но есть факт пострадавших трех сотрудников полиции. По данному факту мы открыли два уголовных производства за хулиганство и посягательство на работника полиции", — сказал он.

Небытов отметил, что виновные в травмировании полицейских будут привлечены к ответственности.

"Ситуация была сложная. С одной и другой стороны были привлечены охранные фирмы, поэтому мы запросили помощи спецназовцев из Киева. Когда они прибыли, произошли некоторые недоразумения, но квалификацию уже дадут следователи", — добавил он.

Начальник полиции Киевской области добавил, что все участники конфликта установлены и находятся на месте происшествия.

Сейчас стороны пытаются уладить конфликт мирно, но полиция остается на рынке для обеспечения общественной безопасности.

"Если у сторон возникнет желание совершить какие-то умышленные действия, то они будут обязательно привлечены к ответственности", — подчеркнул Небытов.

Напомним, на рынке "Столичный" в Киеве утром 3 июня произошли столкновения с применением дымовых пакетов и петард. Конфликт возник на почве выяснения прав собственности.

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