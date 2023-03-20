Конфисковали у российского олигарха: киевский ТРЦ "Ocean Plaza" переходит в собственность государства

Решение вступит в силу через 10 дней, если другая сторона не подаст апелляцию.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины акций ТЦ "Ocean Plaza", принадлежавших российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Стоимость изъятых активов составляет 300 млн долларов.

Об этом сообщили в ДБР.

"20 марта ВАКС принял решение о конфискации контрольной части корпоративных прав, целостных имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества, денежных средств на банковских счетах, в том числе ООО "Авангард-Виларти" и ООО "ИС "Лыбидь", являющихся владельцами торгово- развлекательного центра "Ocean Plaza". Решение суда вступит в силу через 10 дней", — говорится в сообщении.

Около 70% акций ТРЦ перейдет в управление государства.

Ведомство отмечает, что доказана причастность к финансированию преступлений, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины и ведение агрессивной войны против Украины резидента российской федерации Аркадия Ротенберга, приближенного к президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что в отношении Аркадия Ротенберга, его дочери Лилии Ротенберг и еще ряда лиц из их окружения, указами президента Украины от 19.10.2022 №726/2022 и №727/2022 введены в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

ТРЦ " Ocean Plaza" прекратил работать с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Впоследствии на территории ТРЦ работал только один продуктовый гипермаркет "Ашан". 25 июля администрация Ocean Plaza сообщила о прекращении работы торгового центра.

В августе в Офисе Генпрокурора сообщили, что в управление АРМА переданы корпоративные права обществ более чем на 350 миллионов гривен, среди них, в частности, один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы. Среди конечных бенефициарных владельцев ТРЦ – граждане России из близкого окружения руководства РФ.

В ноябре 2022 года в ТРЦ Ocean Plaza сообщили, что торговый центр возобновил сотрудничество с арендаторами и подрядными компаниями и открыл свои двери для посетителей.

Ранее в Киеве суд арестовал часть ТЦ "Мармелад", владельцами которого являются члены российского правительства. По данным СМИ, среди владельцев ТРЦ есть даже глава "Газпрома" Миллер.

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