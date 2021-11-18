Конфискация за долги: в Киеве водитель не уплатил 25 штрафов и лишился элитного автомобиля

По городу мужчина ездил на скорости почти 150 километров в час.

В Киеве у водителя, который систематически не выплачивал штрафы за нарушение ПДД, конфисковали автомобиль.

Также читайте Под Харьковом у женщины конфисковали бойцовскую собаку

Об этом на своей странице в соцсети написал замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Так, автомобиль Toyota конфисковали у водителя, который "прославился" тем, что не оплатил 25 штрафов, а также ездил по городу на скорости 147 километров в час.

“При поддержке коллег из МВД, объявляем законный “бой” злостным нарушителям скоростного режима в городе и нетрезвым водителям. Начали с владельца автомобиля Toyota”, – отметил Андрей Гайченко.

Отметим, что конфисковывать в Украине автомобили начали только недавно. Причиной этого стало резонансное ДТП в Харькове. В связи с чем водителей, превышающих скорость на дорогах и не оплачивающих штрафы, ожидают серьезные последствия.

“Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, если он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы за такое превышение. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан”, — подчеркнул Андрей Гайченко.

Читайте также: