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Коммунальщики Киева начали весеннюю уборку: Кличко сообщил о жизнеобеспечении столицы

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Коммунальщики Киева начали весеннюю уборку: Кличко сообщил о жизнеобеспечении столицы

Associated Press

Запускают больше маршрутов общественного транспорта

Киев продолжает жить в условиях военного положения. Но столица работает, оживляется частный бизнес. Открываются все больше кафе, лавок, СТО, других частных предприятий, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Дорогие киевляне! (...) Работают все системы жизнеобеспечения города, предприятия критической инфраструктуры", — сообщил глава города.

Коммунальные службы Киева приступили к весенней уборке и благоустройству города. Приводят в порядок парки, зеленые зоны, высаживают деревья и цветы. Убирают улицы.

"Мы постепенно запускаем больше маршрутов общественного транспорта", – добавил Кличко.

Напомним, на Черниговщине рассказали о зверствах "кадыровцев".

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