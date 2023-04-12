Комиссия Минкульта обнаружила первые повреждения в Киево-Печерской лавре (фото)

В Киево-Печерской лавре начала работу комиссия по проверке состояния государственного имущества.

Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины начала проверку в Киево-Печерской лавре после расторжения договора аренды с УПЦ МП. Там уже фиксируют разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

"Комиссия МКИП наконец-то работает, хоть и не беспрепятственно. Фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 УКУ "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", — говорится в сообщении.

Фото: Минкульт

Фото: Минкульт

Фото: Минкульт

Фото: Минкульт

Фото: Минкульт

Фото: Минкульт

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" объявил о расторжении договора об аренде с Украинской православной церковью Московского Патриархата от 29 марта 2023 года, однако длительное время представителей комиссии не допускали на территорию церкви.

Священники УПЦ МП заявили, что якобы в Министерстве культуры нет "никаких юридических оснований для таких действий", а сам факт называют ультиматумом власти.

Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что передача Лавры в бессрочное пользование УПЦ МП была принята при президентстве Виктора Януковича и вызывает много вопросов.

1 апреля Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в виде двух месяцев домашнего ареста.

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