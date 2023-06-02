Комиссия Киевсовета приняла решение о круглосуточном доступе к укрытиям

Комиссия Киевского городского совета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о круглосуточном доступе в укрытия.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

“Принято решение о круглосуточном доступе в укрытия – обязательное для выполнения всем учреждениям и заведениям. Обязательно для контроля всеми ответственными службами”, — отметил Кличко.

По словам мэра, “также к контролю за доступом будет приобщена общественность. Все небезразличные могут присоединиться и стать инспекторами общественного контроля. Обращаться нужно в Департамент муниципальной безопасности.

"Патрульная полиция, и мы за это благодарны, поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час", — добавил он.

Кличко проинформировал, что Киевсовет, на ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, обратится в парламент по установлению ответственности, в том числе частных владельцев помещений укрытий — за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.

"Хочу обратиться к жителям столицы. Враг сейчас обстреливает столицу баллистическими ракетами. Когда тревога может прозвучать в считанные минуты. Если вы понимаете, что так быстро не дойдете до укрытия, соблюдайте правила двух стен в доме", — отметил Кличко.

По его словам, городские власти ужесточают контроль за работой укрытий.

"Также мы продолжаем заботиться о жизнеобеспечении столицы. Поддерживать город в надлежащем состоянии. И даже в условиях военного положения, делать столицу красивым и комфортным городом", — подчеркнул Кличко.

Ракетная атака по Киеву

Напомним, российские войска в ночь на 1 июня нанесли очередной ракетный обстрел по Киеву, запустив ракеты "Искандер". Все ракеты были сбиты, однако их обломки убили людей и нанесли разрушения. Погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Повреждены жилые дома, нежилые здания, автомобили и поликлиника.

Киевляне рассказали, что эти три человека погибли возле укрытия поликлиники, которое оказалось закрытым. По словам свидетелей, охранник медучреждения был пьян, закрылся в укрытии и никого туда не пускал. Полиция уже открыла по этому факту производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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