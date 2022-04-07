Комендантский час в Киевской области вводится с 21:00 7 апреля до 6:00 8-го

Исключение – населенные пункты Гостомельского поселкового совета.
В Киевской области комендантский час вводится с 21:00 7 апреля до 6:00 8 апреля. Исключение – населенные пункты Гостомельского поселкового совета. Там действует усиленный комендантский час.
Временные ограничения на этой территории будут продолжаться до 6:00 14 апреля, сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
Напоминаем, во время комендантского часа нельзя находиться на улицах и других общественных местах – парках, скверах, площадях и т.д.
«В Киевской области продолжается работа по разминированию территорий, освобожденных от оккупантов. Военные, спасатели, полицейские работают быстро, чтобы сделать эти города и села безопасными. Сразу после разминирования начинается работа по восстановлению критической инфраструктуры. Поэтому жители населенных пунктов Гостомельского поссовета должны оставаться дома или в укрытиях и не усложнять задачу специалистам», – отметил Павлюк.
Напомним, в Гостомеле нашли убитыми 11 человек.
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