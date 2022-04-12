Комендантский час в Киевской области: сколько будут продолжатся усиленные меры безопасности в Ирпене и Гостомеле

Комендантский час в Киевской области: сколько будут продолжатся усиленные меры безопасности в Ирпене и Гостомеле

Усиленный комендантский час в Ирпене будет действовать до 15 апреля.

В Киевской области комендантский час продлится 12 апреля с 21:00 до 13 апреля до 6:00. Усиленный комендантский час будет действовать в Гостомельской громаде и Ирпене.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

На территории Гостомельского поссовета временные ограничения будут действовать до 6:00 14 апреля, в городе Ирпень — до 9:00 15 апреля. В настоящее время без специального пропуска нельзя быть на улице и в других общественных местах.

"Продолжаем наводить порядок на освобожденных от оккупантов территориях. Для того, чтобы не подвергать людей опасности, в некоторых городах и селах вводим усиленные меры. Прошу соблюдать все временные ограничения, вынужденно вводимые во время военного положения", — пояснил Павлюк.

Напомним, жестокие убийства оккупантов в Буче, где людей зверски убили путинские армейцы, белорусский диктатор назвал мол "британской спецоперацией".

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