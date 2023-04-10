Комендантский час в Киевской области: отменят ли ограничения на Пасху

После завершения комендантского часа люди смогут пойти в храмы.

На Пасху, в ночь с субботы 15 апреля на воскресенье 16 апреля, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В КОВА подчеркнули, что находиться в храмах в это время может быть исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих. Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме.

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После завершения комендантского часа люди смогут пойти в храмы.

"Однако обращаем внимание на необходимость ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни. Такие меры необходимы в первую очередь для безопасности мирного населения в соответствии с требованиями военного положения", — говорится в сообщении.

В КОВА отмечают, что в случае тревоги необходимо перейти в ближайшееу укрытие.

Напомним, в селе Липовец в Киевской области произошла трагедия. Во время толчеи между верующими УПЦ и ПЦУ возле местного храма умер мужчина.

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