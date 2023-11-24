Комендантский час в Киеве за год нарушил более 41 тысячи человек: как их наказывали

За последний год в Киеве зафиксировано более 41 тысячи случаев нарушений комендантского часа, однако никаких наказаний для нарушителей пока не предусматривается.

За последний год в Киеве правоохранители обнаружили 41394 человека, нарушивших установленные меры комендантского часа. Из них 40017 человек были доставлены в управления полиции.

Об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в Киеве, пишет hromadske.

В настоящее время за нарушение комендантского часа наказание не предусмотрено. Привлечение к ответственности возможно только в случае совершения административных или уголовных правонарушений, говорят правоохранители.

Патрули имеют право проверять удостоверения, документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус личности. А при отсутствии документов полицейские могут задерживать людей и доставлять в органы или подразделения Нацполиции для установления личности. Также правоохранители могут при необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Какое наказание может быть за нарушение комендантского часа

С конца октября в парламенте зарегистрировали законопроект, наработанный совместно с МВД и Нацполицией, предусматривающий немалые штрафы за нарушение комендантского часа.

Так, гражданам может грозить штраф в размере от 8500 до 17 000 гривен. При повторном нарушении — сумма умножается на два.

Для бизнеса штрафы значительно выше – от 51 до 102 000 гривен. Если же нарушения зафиксируют повторно в течение года, он вырастет до 170 или 340 000 гривен.

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