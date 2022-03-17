"Комендантский час сработал": в Киеве задержали несколько российских диверсионных групп

Россиянам не удалось сделать то, что они планировали.

В течение почти двух суток комендантского часа в Киеве и Киевской области было задержано несколько российских диверсионных групп. Сейчас ситуация в столице и области контролируется.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время единственного телемарафона.

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"Мы задерживали диверсионные группы как в Киеве, так и в Киевской области. Они все были нейтрализованы. И как результат — ситуация в Киеве и на тех территориях, которые мы контролируем в области, относительно стабильна и полностью контролируема. Поэтому с этой точки зрения, я считаю, что комендантский час сработал. Мы действительно не дали возможности россиянам сделать то, что они планировали сделать", — отметил Денисенко.

Напомним, в Киеве длился двухдневный комендантский час. Она действовала с 20:00 15 марта и до 7:00 17 марта.

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