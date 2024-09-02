Комбинированная атака врага на Киев: ПВО уничтожило более десятка крылатых и около 10 баллистических ракет

Точно тип и количество обнародуют в своих отчетах Воздушные Силы.

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву.

Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА в сообщении в социальных сетях.

Удар был комбинирован – крылатыми и баллистическими ракетами. Крылатые ракеты, (потенциально Х-101) вероятнее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области России.

В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один ударный БпЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических и ударный беспилотник. Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно. Точно тип и количество обнародуют в своих отчетах Воздушные Силы.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

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Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений.

Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Подразделения оперативных работают на местах. Данные оперативного строительства постоянно обновляются и уточняются.

Напомним, что ранее Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей.

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