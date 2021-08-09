Колония под Киевом в третий раз выставлена на аукцион

Онлайн-торги запланированы на 27 августа.

Ирпенский исправительный центр №132, что в пгт Коцюбинское под Киевом, в третий раз выставили на аукцион.

Онлайн-торги запланированы на 27 августа.

Об этом сообщает Фонд госимущества.

"Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Учреждение расположено на расстоянии всего 6 км от столичной станции метро" Академгородок". Будущий инвестор также сможет обеспечить удобную логистику благодаря железной дороге, расположенной рядом. Ирпенский исправительный центр граничит с новым жилым комплексом", — рассказали в фонде.

Также отмечается, что к объекту подведены водоснабжение, канализационная система, система электроснабжения (700 и 490 кВт подстанциями).

Общая площадь актива — 28 141,7 м², размер земельных участков — 8,3 га.

Стартовая цена исправительного центра не изменилась и составляет 110 105 794 грн.

Принимать заявки на участие в аукционе будут до 26 августа.

Напомним, в феврале Министерство юстиции совместно с Фондом государственного запустили первый аукцион: стартовая цена исправительного центра составила 220 млн гривен. Второй раз исправительный центр выставили на продажу в марте со скидкой 50% — за 110 105 794 гривны, но из-за отсутствия заявок аукцион снова сорвался.

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