Коллапс в метро Киева: центральные станции закрыты, на прилегающих — давки и толкучка

Коллапс в метро Киева: центральные станции закрыты, на прилегающих — давки и толкучка

Пассажиры пользуются прилегающими станциями, поэтому они переполнены.

В Киеве сегодня, 24 августа, в связи с празднованием 30-летия Независимости Украины станции "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" работают только на выход пассажиров. По состоянию на 11.20 эти станции заработали в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Кроме того, станция "Майдан Незалежности" не работает на вход и выход, на станции "Крещатик" закрыто выход к улице Институтской.



"Особый режим работы станций метро применяется в связи с проведением мероприятий ко Дню независимости в центре столицы. Об открытии станций и работе в обычном режиме будет сообщено дополнительно", — рассказали в ведомстве.

Как передает корреспондент ТСН.ua, кроме того, станция "Майдан Незалежности" не работает как пересадочный узел.

В связи с этим люди пользуются прилегающими станциями, поэтому они переполнены, возникают давки и толкучка.

"Людей очень много, а поезда, кроме всего прочего, курсируют по графику выходного дня. Вагоны переполнены, люди просто в них не помещаются и остаются на платформах", — рассказала нам киевлянка Надежда.

Напомним, по случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме будут следить за публичной безопасностью в столице.

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