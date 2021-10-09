Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 9 октября

Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 9 октября

Всего в столице подтверждено 239 723 случая COVID-19.

По состоянию на 9 октября в Киеве зафиксировано 863 новых случая коронавируса за сутки. Это на 142 случая больше, чем 8 октября (721 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 239 723 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 222 425 человек ( 186 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 516 человек (13 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 137 688 случаев COVID-19 (676 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 128 433 человека ( 252 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 945 человек (10 за сутки)

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и в каком состоянии пациенту может потребоваться госпитализация.

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