Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 9 октября

Всего в столице подтверждено 239 723 случая COVID-19.
По состоянию на 9 октября в Киеве зафиксировано 863 новых случая коронавируса за сутки. Это на 142 случая больше, чем 8 октября (721 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 239 723 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 222 425 человек (186 за сутки)
- умерли 5 516 человек (13 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 137 688 случаев COVID-19 (676 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 128 433 человека (252 за сутки)
- умерли 2 945 человек (10 за сутки)
Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и в каком состоянии пациенту может потребоваться госпитализация.
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