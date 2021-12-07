Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 7 декабря

В столице подтверждено 307 282 случая COVID-19.
По состоянию на утро 7 декабря в Киеве зафиксировано 1270 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 566 случаев больше, чем 6 декабря (704 случая коронавируса).
В столице подтверждено 307 282 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 270 462 человека ( 1877 за сутки)
- умерли 7 736 человек (30 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 177 546 случаев COVID-19 (575 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 154 659 человек (634 за сутки)
- умерли 4 309 человек (13 за сутки)
Напомним, с 7 декабря Киев переходит в "желтую" зону карантина.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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