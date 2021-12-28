Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 28 декабря

В столице подтверждено 327 399 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 28 декабря в Киеве зафиксировано 475 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 219 случаев больше, чем 27 декабря (256 случаев коронавируса).
В столице подтвержден 328 381 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровела 309 671 человек (568 за сутки)
- умерли 8 136 человек (13 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 184 593 случая COVID-19 (126 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 173 189 человек (606 за сутки)
- умерли 4 620 человек (0 за сутки)
Напомним, "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог Екатерина Сояк сделала прогноз.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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