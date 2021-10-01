Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось, 13 больных умерли: статистика на 1 октября

Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось, 13 больных умерли: статистика на 1 октября

Всего в столице подтверждено 235 062 случая COVID-19.

По состоянию на утро 1 октября в Киеве зафиксировано 599 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 36 случаев больше, чем 30 сентября (563 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 235 062 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 221 238 человек ( 163 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 406 человек (13 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 134 420 случаев COVID-19 (413 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 127 440 человек ( 119 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 890 человек (двое за сутки)

Напомним, в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

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