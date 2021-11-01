Количество случаев коронавируса в Киеве за выходные существенно уменьшилось: статистика на 1 ноября

Всего в столице подтверждено 259 797 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 1 ноября в Киеве зафиксировано 495 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 52 случая больше, чем 31 октября (443 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 259 797 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 229 466 человек ( 246 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 6 208 человек (39 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 151 382 случая COVID-19 (396 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 134 058 человек ( 80 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 299 человек (6 за сутки)

В ноябре-декабре ситуация с коронавирусом в Украине в целом и в Киеве в частности будет самой тяжелой. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

"Чего нам ждать — сложно, конечно, сказать. Сейчас мы находимся на пике, а точнее лишь подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. До нового года мы будем пока в таком росте заболеваемости", – отметила она.

Напомним, в Киеве с 1 ноября ужесточаются карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Киев с сегодняшнего дня начинает жить по строгим карантинным ограничениям | Новости Украины

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