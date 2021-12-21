Количество случаев коронавируса в Киеве за сутки увеличилось втрое: статистика на 21 декабря

Всего в столице подтверждено 322 643 случая COVID-19.
По состоянию на утро 21 декабря в Киеве зафиксировано 1496 новых случаев коронавируса за сутки. Это втрое больше, чем 20 декабря (497 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 322 643 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 301 296 человек (2068 за сутки)
- умерли 8 035 человек (16 за сутки)
В Киевской области зафиксирован 182 691 случай COVID-19 (275 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 167 238 человек (914 за сутки)
- умерли 4 546 человек (13 за сутки)
Напомним, в ВОЗ сообщили, что новый штамм "Омикрон" заражает людей, которые вакцинировались или уже переболели COVID-19. Также он распространяется быстрее, чем "Дельта".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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