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Количество случаев коронавируса в Киеве за сутки увеличилось втрое: статистика на 21 декабря

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Количество случаев коронавируса в Киеве за сутки увеличилось втрое: статистика на 21 декабря

unsplash.com

Всего в столице подтверждено 322 643 случая COVID-19.

По состоянию на утро 21 декабря в Киеве зафиксировано 1496 новых случаев коронавируса за сутки. Это втрое больше, чем 20 декабря (497 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 322 643 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 301 296 человек (2068 за сутки)
  • умерли 8 035 человек (16 за сутки)

В Киевской области зафиксирован 182 691 случай COVID-19 (275 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 167 238 человек (914 за сутки)
  • умерли 4 546 человек (13 за сутки)

Напомним, в ВОЗ сообщили, что новый штамм "Омикрон" заражает людей, которые вакцинировались или уже переболели COVID-19. Также он распространяется быстрее, чем "Дельта".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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