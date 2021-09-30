Количество случаев коронавируса в Киеве за сутки превысило полтысячи: статистика на 30 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве за сутки превысило полтысячи: статистика на 30 сентября

Всего в столице подтверждено 234 463 случая COVID-19.

По состоянию на утро 30 сентября в Киеве зафиксировано 563 новых случая коронавируса в сутки. Это на 20 случаев больше, чем 29 сентября (583 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 234 463 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 221 075 человек ( 308 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 393 человека (восемь за сутки)

В Киевской области зафиксировано 134 007 случаев COVID-19 (291 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 127 321 человек ( 118 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 888 человек (11 за сутки)

Напомним, в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

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