Количество случаев коронавируса в Киеве за сутки превысило полтысячи: статистика на 30 сентября

Всего в столице подтверждено 234 463 случая COVID-19.
По состоянию на утро 30 сентября в Киеве зафиксировано 563 новых случая коронавируса в сутки. Это на 20 случаев больше, чем 29 сентября (583 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 234 463 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 221 075 человек (308 за сутки)
- умерли 5 393 человека (восемь за сутки)
В Киевской области зафиксировано 134 007 случаев COVID-19 (291 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 127 321 человек (118 за сутки)
- умерли 2 888 человек (11 за сутки)
Напомним, в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.