Количество случаев коронавируса в Киеве выросла почти в три раза: статистика на 7 сентября

Всего в столице подтверждено 225 999 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 7 сентября в Киеве зафиксировано 304 новых случая коронавируса за сутки. Это почти втрое больше, чем 6 сентября (93 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 225 999 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 217 225 человек (232 за сутки)
- умерли 5 291 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 129 970 случаев COVID-19 (69 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 751 человек (69 за сутки)
- умерли 2 806 человек (двое за сутки)
Напомним, коэффициент выявления новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности.