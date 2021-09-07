Количество случаев коронавируса в Киеве выросла почти в три раза: статистика на 7 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве выросла почти в три раза: статистика на 7 сентября

Всего в столице подтверждено 225 999 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 7 сентября в Киеве зафиксировано 304 новых случая коронавируса за сутки. Это почти втрое больше, чем 6 сентября (93 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 225 999 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 217 225 человек ( 232 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 291 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 970 случаев COVID-19 (69 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 751 человек ( 69 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 806 человек (двое за сутки)

Напомним, коэффициент выявления новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности.

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