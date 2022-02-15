Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось вдвое: статистика на 15 февраля

В столице подтверждено 411 576 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 15 февраля в Киеве зафиксировано 4 584 новых случая коронавируса за сутки. Это вдвое больше, чем 14 февраля (2 293 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 411 576 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 350 397 человек (1 724 за сутки);
- умерли – 8 770 человек (15 за сутки).
В Киевской области зафиксирован 216 161 случай COVID-19 (1 228 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 190 429 человек (524 за сутки);
- умерли – 4 912 человек (9 за сутки).
Напомним, первые украинские пациенты получили препарат "Молнупиравир", которого ждали с самого начала пандемии. Первые зарегистрированные для экстренного использования лекарства предотвращают размножение вируса. Их будут назначать только семейные врачи для пациентов, которые коронавирус переносят тяжело, попадают в стационары и рискуют умереть.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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