Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось: статистика на 30 декабря

В столице подтверждено 330 757 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 30 декабря в Киеве зафиксировано 1263 новых случая коронавируса за сутки. Это на 150 случаев больше, чем 29 декабря (1113 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 330 757 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 312 387 человек (1 358 за сутки)
- умерли 8 168 человек (16 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 185 103 случая COVID-19 (235 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 174 372 человека (608 за сутки)
- умерли 4 639 человек (15 за сутки)
Напомним, "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог Екатерина Сояк сделала прогноз.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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