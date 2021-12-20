Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось: статистика на 20 декабря

В столице подтверждено 321 147 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 20 декабря в Киеве зафиксировано 497 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 123 случая больше, чем 19 декабря (374 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 321 147 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 299 228 человек ( 683 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 8 019 человек (11 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 182 416 случаев COVID-19 (121 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 166 324 человека ( 100 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 4 533 человека

Напомним, в Министерстве здравоохранения ожидают роста заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: