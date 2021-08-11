Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось: статистика на 11 августа

Всего в столице подтверждено 220 560 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 11 августа в Киеве зафиксировано 186 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 19 случаев больше, чем 10 августа (167 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 220 560 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 212 798 человек (633 за сутки)
- умерли 5 250 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 498 случаев COVID-19 (36 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 031 человек (20 за сутки)
- умерли 2 779 человек (двое за сутки)
Напомним, в Минздраве рассказали, как распознать "Дельта" -штам COVID-19.
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