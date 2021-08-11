Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось: статистика на 11 августа

Всего в столице подтверждено 220 560 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 11 августа в Киеве зафиксировано 186 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 19 случаев больше, чем 10 августа (167 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 220 560 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 212 798 человек ( 633 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 250 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 498 случаев COVID-19 (36 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 031 человек ( 20 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 779 человек (двое за сутки)

Напомним, в Минздраве рассказали, как распознать "Дельта" -штам COVID-19.

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