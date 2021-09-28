Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилась почти в 3,5 раза: статистика на 28 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилась почти в 3,5 раза: статистика на 28 сентября

Всего в столице подтверждено 233 317 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 28 сентября в Киеве зафиксирован 461 новый случай коронавируса за сутки. Это почти в 3,5 раза больше, чем 27 сентября (135 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 233 317 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 220 177 человек ( 219 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 378 человек (четверо за сутки)

В Киевской области зафиксирован 133 391 случай COVID-19 (269 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 127 070 человек ( 81 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 867 человек (семь за сутки)

Напомним, американская компания Pfizer начала тестирование лекарств от коронавируса.

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