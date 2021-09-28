Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилась почти в 3,5 раза: статистика на 28 сентября

Всего в столице подтверждено 233 317 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 28 сентября в Киеве зафиксирован 461 новый случай коронавируса за сутки. Это почти в 3,5 раза больше, чем 27 сентября (135 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 233 317 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 220 177 человек (219 за сутки)
- умерли 5 378 человек (четверо за сутки)
В Киевской области зафиксирован 133 391 случай COVID-19 (269 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 127 070 человек (81 за сутки)
- умерли 2 867 человек (семь за сутки)
Напомним, американская компания Pfizer начала тестирование лекарств от коронавируса.