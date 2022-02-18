Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно возросло: статистика на 18 февраля

В столице подтверждено 424 753 случая COVID-19.
По состоянию на утро 18 февраля в Киеве зафиксировано 4 538 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 277 случаев больше, чем 17 февраля (4 261 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 424 753 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 356 049 человек (1 941 за сутки);
- умерли – 8 846 человек (20 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 220 202 случая COVID-19 ( 1 316 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 193 569 человек (945 за сутки);
- умерли – 4 951 человек (14 в сутки).
Напомним, исследователи из Израиля доказали, что четвертая доза вакцины не останавливает распространение "Омикрона".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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