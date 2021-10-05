Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось: статистика на 5 октября

Всего в столице подтверждено 235 965 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 5 октября в Киеве зафиксировано 560 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 391 случай больше, чем 4 октября (169 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 236 545 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 221 658 человек (224 за сутки)
- умерли 5 463 человека (13 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 135 551 случай COVID-19 (461 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 127 695 человек (80 за сутки)
- умерли 2 900 человек (пятеро за сутки)
Напомним, коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь различный протекание: легкое, средней тяжести и тяжелое. Поэтому в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и состояниях пациенту может потребоваться госпитализация.
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