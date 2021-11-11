Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось: статистика на 11 ноября

Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось: статистика на 11 ноября

В столице подтверждено 274 770 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 11 ноября в Киеве зафиксировано 2002 новых случая коронавируса в сутки. Это на 262 случая больше, чем 10 ноября (1740 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 274 770 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 237 588 человек ( 1437 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 6 728 человек (51 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 159 874 случая COVID-19 (945 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 138 115 человек ( 517 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 632 человека (44 за сутки)

Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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