Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось: статистика на 10 сентября

Всего в столице подтверждено 227 132 случая COVID-19.
По состоянию на утро 10 сентября в Киеве зафиксировано 406 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 27 случаев больше, чем 9 сентября (379 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 227 132 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 217 929 человек (229 за сутки)
- умерли 5 298 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 130 335 случаев COVID-19 (162 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 990 человек (73 за сутки)
- умерли 2 816 человек (трое за сутки)
Напомним, ВОЗ призвала страны отказаться от третьей COVID-прививки до 2022 года из-за нехватки вакцин в мире.