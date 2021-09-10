Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось: статистика на 10 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось: статистика на 10 сентября

Всего в столице подтверждено 227 132 случая COVID-19.

По состоянию на утро 10 сентября в Киеве зафиксировано 406 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 27 случаев больше, чем 9 сентября (379 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 227 132 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 217 929 человек ( 229 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 298 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 130 335 случаев COVID-19 (162 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 990 человек ( 73 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 816 человек (трое за сутки)

Напомним, ВОЗ призвала страны отказаться от третьей COVID-прививки до 2022 года из-за нехватки вакцин в мире.

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