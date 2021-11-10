Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось: статистика на 10 ноября

Всего в столице подтверждено 272768 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 10 ноября в Киеве зафиксировано 1740 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 536 случаев больше, чем 9 ноября (1204 случая коронавируса). Количество умерших за сутки увеличилось до 73 случаев – это печальный антирекорд, такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

Всего в столице подтверждено 272 768 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 236 151 человек ( 975 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 6 677 человек (73 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 158 929 случаев COVID-19 (1016 новых случаев в сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 137 598 человек ( 648 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 588 человек (40 за сутки)

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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