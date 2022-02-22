Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось — чуть ли не вдвое в сутки: статистика на 22 февраля

Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось — чуть ли не вдвое в сутки: статистика на 22 февраля

В столице подтверждено 437 760 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 22 февраля в Киеве зафиксировано 4 193 новых случая коронавируса за сутки. Это чуть ли не вдвое больше, чем 21 февраля (2 297 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 437 760 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 362 686 человек ( 2 725 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 905 человек (8 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 223 666 случаев COVID-19 (484 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 195 746 человек ( 1 149 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 989 человек (10 за сутки).

Напомним, в Минздраве рассказали, как можно прекратить самоизоляцию во время COVID.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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