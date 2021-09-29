Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилась: статистика на 29 сентября

Всего в столице подтверждено 233 900 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 29 сентября в Киеве зафиксировано 583 новых случая коронавируса за сутки. Это на 122 случая больше, чем 28 сентября (461 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 233 900 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 220 767 человек (590 за сутки)
- умерли 5 385 человек (семь за сутки)
В Киевской области зафиксировано 133 716 случаев COVID-19 (325 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 127 203 человека (133 за сутки)
- умерли 2 877 человек (10 за сутки)
Напомним, Национальная служба здоровья Украины дала рекомендации, как уберечь учеников от заражения коронавирусом в школе.