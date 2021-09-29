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Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилась: статистика на 29 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилась: статистика на 29 сентября

www.pexels.com/punchbrandstock

Всего в столице подтверждено 233 900 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 29 сентября в Киеве зафиксировано 583 новых случая коронавируса за сутки. Это на 122 случая больше, чем 28 сентября (461 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 233 900 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 220 767 человек (590 за сутки)
  • умерли 5 385 человек (семь за сутки)

В Киевской области зафиксировано 133 716 случаев COVID-19 (325 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 127 203 человека (133 за сутки)
  • умерли 2 877 человек (10 за сутки)

Напомним, Национальная служба здоровья Украины дала рекомендации, как уберечь учеников от заражения коронавирусом в школе.

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