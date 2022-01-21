Количество случаев коронавируса в Киеве снова увеличилось: статистика на 21 января

В столице подтверждено 350 457 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 21 января в Киеве зафиксировано 1552 новых случая коронавируса за сутки. Это на 143 случая больше, чем 20 января (1409 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 350 457 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 330 030 человек (752 за сутки);
- умерли – 8 413 человек (12 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 191 278 случаев COVID-19 (672 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 181 230 человек (310 за сутки);
- умерли – 4 794 человек (2 за сутки).
Напомним, в Украине для лечения в стационарах пациентов от COVID-19 были закуплены препараты — "Ремдесевир" и "Тоцилизумаб". Также подписаны контракты на покупку "Молнупиравира", а также "Паксловида".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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