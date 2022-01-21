Количество случаев коронавируса в Киеве снова увеличилось: статистика на 21 января

Количество случаев коронавируса в Киеве снова увеличилось: статистика на 21 января

В столице подтверждено 350 457 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 21 января в Киеве зафиксировано 1552 новых случая коронавируса за сутки. Это на 143 случая больше, чем 20 января (1409 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 350 457 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 330 030 человек ( 752 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 413 человек (12 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 191 278 случаев COVID-19 (672 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 181 230 человек ( 310 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 794 человек (2 за сутки).

Напомним, в Украине для лечения в стационарах пациентов от COVID-19 были закуплены препараты — "Ремдесевир" и "Тоцилизумаб". Также подписаны контракты на покупку "Молнупиравира", а также "Паксловида".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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