Количество случаев коронавируса в Киеве снова увеличилось: статистика на 20 января

В столице подтверждено 348 905 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 20 января в Киеве зафиксировано 1409 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 141 случай больше, чем 19 января (1268 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 348 905 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 329 278 человек (751 за сутки);
- умерли – 8 401 человек (12 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 190 606 случаев COVID-19 (534 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 180 920 человек (201 за сутки);
- умерли – 4 792 человек (2 за сутки).
Напомним, руководитель компании-производителя вакцины Pfizer Альберт Бурла заявил, что нынешняя волна заболеваемости станет последней, требующей ограничений. В то же время он убежден, что коронавирус будет циркулировать еще на протяжении многих лет.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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