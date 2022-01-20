Количество случаев коронавируса в Киеве снова увеличилось: статистика на 20 января

Количество случаев коронавируса в Киеве снова увеличилось: статистика на 20 января

В столице подтверждено 348 905 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 20 января в Киеве зафиксировано 1409 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 141 случай больше, чем 19 января (1268 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 348 905 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 329 278 человек ( 751 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 401 человек (12 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 190 606 случаев COVID-19 (534 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 180 920 человек ( 201 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 792 человек (2 за сутки).

Напомним, руководитель компании-производителя вакцины Pfizer Альберт Бурла заявил, что нынешняя волна заболеваемости станет последней, требующей ограничений. В то же время он убежден, что коронавирус будет циркулировать еще на протяжении многих лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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