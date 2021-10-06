Количество случаев коронавируса в Киеве резко возросло: статистика на 6 октября

Количество случаев коронавируса в Киеве резко возросло: статистика на 6 октября

Всего в столице подтверждено 237 337 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 6 октября в Киеве зафиксировано 792 новых случая коронавируса за сутки. Это на 232 случая больше, чем 5 октября (560 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 237 337 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 221 870 человек ( 212 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 474 человека (11 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 135 993 случая COVID-19 (442 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 127 906 человек ( 211 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 913 человек (13 за сутки)

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и в каком состоянии пациенту может потребоваться госпитализация.

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