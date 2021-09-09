Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 9 сентября

Всего в столице подтверждено 226 726 случаев COVID-19.
По состоянию на 9 сентября в Киеве зафиксировано 379 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 31 случай больше, чем 8 сентября (348 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 226 726 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 217 700 человек (249 за сутки)
- умерли 5 295 человек (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 130 173 случая COVID-19 (116 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 917 человек (104 за сутки)
- умерли 2 813 человек (трое за сутки)
Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от третьей COVID-прививки до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.