Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 9 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 9 сентября

Всего в столице подтверждено 226 726 случаев COVID-19.

По состоянию на 9 сентября в Киеве зафиксировано 379 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 31 случай больше, чем 8 сентября (348 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 226 726 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 217 700 человек ( 249 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 295 человек (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 130 173 случая COVID-19 (116 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 917 человек ( 104 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 813 человек (трое за сутки)

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от третьей COVID-прививки до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.

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