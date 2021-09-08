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Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 8 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 8 сентября

unsplash.com

Всего в столице подтверждено 226 347 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 8 сентября в Киеве зафиксировано 348 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 44 случая больше, чем 7 сентября (304 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 226 347 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 217 451 человек (226 за сутки)
  • умерли 5 293 человека (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 130 057 случаев COVID-19 (87 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 125 813 человек (62 за сутки)
  • умерли 2 810 человек (четверо за сутки)

Напомним, что вакцина от гриппа снижает риск тяжелого течения коронавируса.

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