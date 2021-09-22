Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 22 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 22 сентября

Всего в столице подтверждено 231 117 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 22 сентября в Киеве зафиксировано 456 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 57 случаев больше, чем 21 сентября (399 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 231 117 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 219 528 человек ( 138 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 345 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 132 038 случаев COVID-19 (219 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 126 617 человек ( 85 за сутки)

человек ( за сутки) умерл 2 841 человек (девять в сутки)

Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.

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