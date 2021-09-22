Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 22 сентября

Всего в столице подтверждено 231 117 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 22 сентября в Киеве зафиксировано 456 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 57 случаев больше, чем 21 сентября (399 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 231 117 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 219 528 человек (138 за сутки)
- умерли 5 345 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 132 038 случаев COVID-19 (219 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 126 617 человек (85 за сутки)
- умерл 2 841 человек (девять в сутки)
Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.