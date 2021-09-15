Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 15 сентября

Всего в столице подтверждено 228 714 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 15 сентября в Киеве зафиксирован 441 новый случай коронавируса за сутки. Это на 29 случаев больше, чем 14 сентября (412 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 228 714 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 218 725 человек ( 237 за сутки)

человек ( за сутки) умерла 5 321 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 130 862 случая COVID-19 (181 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 126 242 человека (130 за сутки)

человека за сутки) умерли 2 826 человек (четверо за сутки)

Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.

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