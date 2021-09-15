Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 15 сентября

Всего в столице подтверждено 228 714 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 15 сентября в Киеве зафиксирован 441 новый случай коронавируса за сутки. Это на 29 случаев больше, чем 14 сентября (412 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 228 714 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 218 725 человек (237 за сутки)
- умерла 5 321 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 130 862 случая COVID-19 (181 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 126 242 человека (130 за сутки)
- умерли 2 826 человек (четверо за сутки)
Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.