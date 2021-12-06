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Количество случаев коронавируса в Киеве после выходных значительно увеличилось: статистика на 6 декабря

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Количество случаев коронавируса в Киеве после выходных значительно увеличилось: статистика на 6 декабря

unsplash.com

В столице подтверждено 306 012 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 6 декабря в Киеве зафиксировано 704 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 189 случаев больше, чем 5 декабря (515 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 306 012 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 268 585 человек (1081 за сутки)
  • умерли 7 706 человека (22 за сутки)

В Киевской области зафиксирован 176 971 случай COVID-19 (202 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 154 025 человек (154 за сутки)
  • умерли 4 296 человек

Напомним, изменен срок действия желтого сертификата, подтверждающий прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней.

С сегодняшнего дня срок действия желтого COVID-сертификата будет в четыре раза короче | Новости Украины

С сегодняшнего дня срок действия желтого COVID-сертификата будет в четыре раза короче | Новости Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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