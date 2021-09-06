Количество случаев коронавируса в Киеве после выходных уменьшилось: статистика на 6 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве после выходных уменьшилось: статистика на 6 сентября

Всего в столице подтверждено 225 695 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 6 сентября в Киеве зафиксировано 93 новых случая коронавируса за сутки. Это на 48 случаев меньше, чем 5 сентября (141 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 225 695 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 216 993 человека ( 41 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 288 человек (двое за сутки)

В Киевской области зафиксирован 129 901 случай COVID-19 (20 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 682 человека

человека умерли 2 804 человека

Напомним, коэффициент выявления новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности.

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