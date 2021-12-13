Количество случаев коронавируса в Киеве несколько возросло: статистика на 13 декабря

В столице подтверждено 313 705 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 13 декабря в Киеве зафиксировано 570 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 9 случая больше, чем 12 декабря (461 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 315 705 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 286 030 человек (2 459 за сутки)
- умерли 7 881 человек (19 за сутки)
В Киевской области зафиксирован 180 081 случай COVID-19 (160 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 159 979 человек (236 за сутки)
- умерли 4 429 человека (1 за сутки)
Напомним, вакцины Coronavac и AstraZeneca не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцины, речь идет о Рfizer и Moderna.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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