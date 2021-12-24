Количество случаев коронавируса в Киеве несколько увеличилось: статистика на 24 декабря

Количество случаев коронавируса в Киеве несколько увеличилось: статистика на 24 декабря

В столице подтвержден 326 491 случай COVID-19.

По состоянию на утро 24 декабря в Киеве зафиксировано 1234 новых случая коронавируса за сутки. Это на 23 случая больше, чем 23 декабря (1211 случаев коронавируса).

Всего в столице подтвержден 326 491 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 306 299 человек ( 1265 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 8 084 человека (15 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 183 778 случаев COVID-19 (378 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 170 877 человек ( 802 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 601 человек (13 за сутки)

Напомним, "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог Екатерина Сояк сделала прогноз.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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