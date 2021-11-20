Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 20 ноября

В столице подтверждено 287 146 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 20 ноября в Киеве зафиксировано 1 484 новых случая коронавируса за сутки. Это на 298 случаев меньше, чем 19 ноября (1782 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 287 146 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 244 649 человек (1 214 за сутки)
- умерли 7 1396 человек (40 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 167 503 случая COVID-19 (965 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 144 351 человек (771 за сутки)
- умерли 3 935 человек (47 за сутки)
Напомним, в Киеве школьники возвращаются за парты. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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