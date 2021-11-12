Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 12 ноября

Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 12 ноября

Всего в столице подтверждено 276 572 случая COVID-19.

По состоянию на утро 12 ноября в Киеве зафиксировано 1802 новых случая коронавируса за сутки. Это на 200 случаев меньше, чем 11 ноября (2002 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 276 572 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 238 379 человек ( 791 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 6 771 человек (43 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 160 844 случая COVID-19 (970 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 138 759 человек ( 644 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 676 человек (44 за сутки)

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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